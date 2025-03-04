КотировкиРазделы
Валюты / SMOG
Назад в Рынок акций США

SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF

124.05 USD 0.23 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMOG за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.03, а максимальная — 124.18.

Следите за динамикой VanEck Low Carbon Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SMOG

Дневной диапазон
124.03 124.18
Годовой диапазон
89.06 124.41
Предыдущее закрытие
124.28
Open
124.18
Bid
124.05
Ask
124.35
Low
124.03
High
124.18
Объем
3
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
6.38%
6-месячное изменение
23.33%
Годовое изменение
12.64%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.