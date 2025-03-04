Валюты / SMOG
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF
124.05 USD 0.23 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMOG за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.03, а максимальная — 124.18.
Следите за динамикой VanEck Low Carbon Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
124.03 124.18
Годовой диапазон
89.06 124.41
- Предыдущее закрытие
- 124.28
- Open
- 124.18
- Bid
- 124.05
- Ask
- 124.35
- Low
- 124.03
- High
- 124.18
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 23.33%
- Годовое изменение
- 12.64%
22 сентября, понедельник
13:45
USD