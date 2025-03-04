KurseKategorien
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF

124.05 USD 0.23 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMOG hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.03 bis zu einem Hoch von 124.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Low Carbon Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
124.03 124.18
Jahresspanne
89.06 124.41
Vorheriger Schlusskurs
124.28
Eröffnung
124.18
Bid
124.05
Ask
124.35
Tief
124.03
Hoch
124.18
Volumen
3
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
6.38%
6-Monatsänderung
23.33%
Jahresänderung
12.64%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh