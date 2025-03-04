Währungen / SMOG
SMOG: VanEck Low Carbon Energy ETF
124.05 USD 0.23 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMOG hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 124.03 bis zu einem Hoch von 124.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Low Carbon Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMOG News
Tagesspanne
124.03 124.18
Jahresspanne
89.06 124.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.28
- Eröffnung
- 124.18
- Bid
- 124.05
- Ask
- 124.35
- Tief
- 124.03
- Hoch
- 124.18
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 6.38%
- 6-Monatsänderung
- 23.33%
- Jahresänderung
- 12.64%