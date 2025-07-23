Dövizler / SM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SM: SM Energy Company
25.64 USD 1.72 (6.29%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SM fiyatı bugün -6.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.64 ve Yüksek fiyatı olarak 27.33 aralığında işlem gördü.
SM Energy Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SM haberleri
- SM Energy Stock: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025 (NYSE:SM)
- SM Energy (SM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- SM Energy Company (SM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- SM Energy (SM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SM Energy CEO to retire in March 2026, McDonald appointed president
- SM Energy Company (SM) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025
- SM Energy at Barclays Conference: Strategic Growth and Returns Focus
- Crescent Energy vs. SM Energy: Who's Leading the Shale Race Now?
- SM Energy Company (SM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Earnings call transcript: Sierra Madre Q2 2025 sees revenue rise, stock up 1.19%
- SM Energy at EnerCom Denver: Strategic Growth and Innovation
- SM Energy Company (SM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- SM Energy (SM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- SM Energy Company (SM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- SM Energy (SM) Q2 Output Jumps 32%
- SM Energy Company (SM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SM Energy Q2 2025 presentation: Record production drives earnings beat, stock jumps
- SM Energy Q2 Earnings Surpass Estimates on Higher Production Volumes
- Do Options Traders Know Something About SM Energy Stock We Don't?
- SM Energy (SM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SM Energy gains as Q2 earnings beat expectations
- Diamondback Energy (FANG) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Earnings Preview: SM Energy (SM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SM Energy (SM) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Günlük aralık
25.64 27.33
Yıllık aralık
19.68 46.42
- Önceki kapanış
- 27.36
- Açılış
- 27.31
- Satış
- 25.64
- Alış
- 25.94
- Düşük
- 25.64
- Yüksek
- 27.33
- Hacim
- 5.386 K
- Günlük değişim
- -6.29%
- Aylık değişim
- -10.19%
- 6 aylık değişim
- -14.13%
- Yıllık değişim
- -34.97%
21 Eylül, Pazar