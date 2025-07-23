FiyatlarBölümler
SM: SM Energy Company

25.64 USD 1.72 (6.29%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SM fiyatı bugün -6.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.64 ve Yüksek fiyatı olarak 27.33 aralığında işlem gördü.

SM Energy Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.64 27.33
Yıllık aralık
19.68 46.42
Önceki kapanış
27.36
Açılış
27.31
Satış
25.64
Alış
25.94
Düşük
25.64
Yüksek
27.33
Hacim
5.386 K
Günlük değişim
-6.29%
Aylık değişim
-10.19%
6 aylık değişim
-14.13%
Yıllık değişim
-34.97%
21 Eylül, Pazar