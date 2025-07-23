Währungen / SM
SM: SM Energy Company
27.36 USD 0.09 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SM hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.03 bis zu einem Hoch von 27.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die SM Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SM News
- SM Energy Stock: Uinta Basin Production Surges In Q2 2025 (NYSE:SM)
- SM Energy (SM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- SM Energy (SM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- SM Energy CEO to retire in March 2026, McDonald appointed president
- SM Energy Company (SM) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025
- SM Energy at Barclays Conference: Strategic Growth and Returns Focus
- Crescent Energy vs. SM Energy: Who's Leading the Shale Race Now?
- Earnings call transcript: Sierra Madre Q2 2025 sees revenue rise, stock up 1.19%
- SM Energy at EnerCom Denver: Strategic Growth and Innovation
- SM Energy Company (SM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- SM Energy (SM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- SM Energy Company (SM) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- SM Energy (SM) Q2 Output Jumps 32%
- SM Energy Company (SM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SM Energy Q2 2025 presentation: Record production drives earnings beat, stock jumps
- SM Energy Q2 Earnings Surpass Estimates on Higher Production Volumes
- Do Options Traders Know Something About SM Energy Stock We Don't?
- SM Energy (SM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SM Energy gains as Q2 earnings beat expectations
- Diamondback Energy (FANG) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Earnings Preview: SM Energy (SM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SM Energy (SM) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Tagesspanne
27.03 27.82
Jahresspanne
19.68 46.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.45
- Eröffnung
- 27.55
- Bid
- 27.36
- Ask
- 27.66
- Tief
- 27.03
- Hoch
- 27.82
- Volumen
- 1.812 K
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- -4.17%
- 6-Monatsänderung
- -8.37%
- Jahresänderung
- -30.61%
