SM: SM Energy Company

27.36 USD 0.09 (0.33%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SM hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.03 bis zu einem Hoch von 27.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die SM Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
27.03 27.82
Jahresspanne
19.68 46.42
Vorheriger Schlusskurs
27.45
Eröffnung
27.55
Bid
27.36
Ask
27.66
Tief
27.03
Hoch
27.82
Volumen
1.812 K
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
-4.17%
6-Monatsänderung
-8.37%
Jahresänderung
-30.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K