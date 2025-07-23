通貨 / SM
SM: SM Energy Company
27.36 USD 0.09 (0.33%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり27.03の安値と27.82の高値で取引されました。
SM Energy Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.03 27.82
1年のレンジ
19.68 46.42
- 以前の終値
- 27.45
- 始値
- 27.55
- 買値
- 27.36
- 買値
- 27.66
- 安値
- 27.03
- 高値
- 27.82
- 出来高
- 1.812 K
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- -4.17%
- 6ヶ月の変化
- -8.37%
- 1年の変化
- -30.61%
