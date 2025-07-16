货币 / SM
SM: SM Energy Company
27.71 USD 0.31 (1.13%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SM汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点27.05和高点27.71进行交易。
关注SM Energy Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
27.05 27.71
年范围
19.68 46.42
- 前一天收盘价
- 27.40
- 开盘价
- 27.12
- 卖价
- 27.71
- 买价
- 28.01
- 最低价
- 27.05
- 最高价
- 27.71
- 交易量
- 256
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- -2.94%
- 6个月变化
- -7.20%
- 年变化
- -29.72%
