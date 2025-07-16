Валюты / SM
SM: SM Energy Company
27.40 USD 1.33 (5.10%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SM за сегодня изменился на 5.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 27.46.
Следите за динамикой SM Energy Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.30 27.46
Годовой диапазон
19.68 46.42
- Предыдущее закрытие
- 26.07
- Open
- 26.34
- Bid
- 27.40
- Ask
- 27.70
- Low
- 26.30
- High
- 27.46
- Объем
- 4.016 K
- Дневное изменение
- 5.10%
- Месячное изменение
- -4.03%
- 6-месячное изменение
- -8.24%
- Годовое изменение
- -30.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.