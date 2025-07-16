КотировкиРазделы
SM: SM Energy Company

27.40 USD 1.33 (5.10%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SM за сегодня изменился на 5.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.30, а максимальная — 27.46.

Следите за динамикой SM Energy Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.30 27.46
Годовой диапазон
19.68 46.42
Предыдущее закрытие
26.07
Open
26.34
Bid
27.40
Ask
27.70
Low
26.30
High
27.46
Объем
4.016 K
Дневное изменение
5.10%
Месячное изменение
-4.03%
6-месячное изменение
-8.24%
Годовое изменение
-30.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.