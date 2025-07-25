- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
SLYV fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.11 ve Yüksek fiyatı olarak 89.87 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLYV haberleri
- Should SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) Be on Your Investing Radar?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
Sıkça sorulan sorular
SLYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi 89.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.11 - 89.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 88.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 43 değerine ulaştı. SLYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi şu anda 89.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.08% ve USD değerlerini izler. SLYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SLYV hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisselerini şu anki 89.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.27 ve Ask 89.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 43 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SLYV fiyat hareketlerini takip edin.
SLYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.96 - 96.14 ve mevcut fiyatı 89.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.27 veya Ask 89.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.28% ve 6 aylık değişim oranı 21.01% değerlerini karşılaştırır. SLYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 96.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.96 - 96.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 88.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I performansını takip edin.
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.96 - 96.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SLYV fiyat hareketlerini izleyin.
SLYV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 88.19 ve yıllık değişim oranı 4.08% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 88.19
- Açılış
- 89.11
- Satış
- 89.27
- Alış
- 89.57
- Düşük
- 89.11
- Yüksek
- 89.87
- Hacim
- 43
- Günlük değişim
- 1.22%
- Aylık değişim
- 1.28%
- 6 aylık değişim
- 21.01%
- Yıllık değişim
- 4.08%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 10.7
- Beklenti
- -13.1
- Önceki
- -8.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki