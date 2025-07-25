SLYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi 89.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.11 - 89.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 88.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 43 değerine ulaştı. SLYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi şu anda 89.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.08% ve USD değerlerini izler. SLYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SLYV hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisselerini şu anki 89.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.27 ve Ask 89.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 43 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SLYV fiyat hareketlerini takip edin.

SLYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.96 - 96.14 ve mevcut fiyatı 89.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.27 veya Ask 89.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.28% ve 6 aylık değişim oranı 21.01% değerlerini karşılaştırır. SLYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 96.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.96 - 96.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 88.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I performansını takip edin.

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.96 - 96.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SLYV fiyat hareketlerini izleyin.