SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLYV fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.11 ve Yüksek fiyatı olarak 89.87 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SLYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi 89.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.11 - 89.87 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 88.19 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 43 değerine ulaştı. SLYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedi şu anda 89.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.08% ve USD değerlerini izler. SLYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SLYV hisse senedi nasıl alınır?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisselerini şu anki 89.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.27 ve Ask 89.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 43 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SLYV fiyat hareketlerini takip edin.

SLYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.96 - 96.14 ve mevcut fiyatı 89.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.27 veya Ask 89.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.28% ve 6 aylık değişim oranı 21.01% değerlerini karşılaştırır. SLYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 96.14 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.96 - 96.14). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 88.19 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I performansını takip edin.

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.96 - 96.14 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SLYV fiyat hareketlerini izleyin.

SLYV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 88.19 ve yıllık değişim oranı 4.08% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
89.11 89.87
Yıllık aralık
65.96 96.14
Önceki kapanış
88.19
Açılış
89.11
Satış
89.27
Alış
89.57
Düşük
89.11
Yüksek
89.87
Hacim
43
Günlük değişim
1.22%
Aylık değişim
1.28%
6 aylık değişim
21.01%
Yıllık değişim
4.08%
