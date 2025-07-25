CotationsSections
Devises / SLYV
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLYV a changé de 1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.11 et à un maximum de 89.87.

Suivez la dynamique SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

SLYV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SLYV aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I est cotée à 89.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.11 - 89.87, a clôturé hier à 88.19 et son volume d'échange a atteint 43. Le graphique en temps réel du cours de SLYV présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I est actuellement valorisé à 89.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SLYV.

Comment acheter des actions SLYV ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I au cours actuel de 89.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.27 ou de 89.57, le 43 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SLYV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SLYV ?

Investir dans SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 65.96 - 96.14 et le prix actuel 89.27. Beaucoup comparent 1.28% et 21.01% avant de passer des ordres à 89.27 ou 89.57. Consultez le graphique du cours de SLYV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF l'année dernière était 96.14. Au cours de 65.96 - 96.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) sur l'année a été 65.96. Sa comparaison avec 89.27 et 65.96 - 96.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SLYV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SLYV a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.19 et 4.08% après les opérations sur titres.

Range quotidien
89.11 89.87
Range Annuel
65.96 96.14
Clôture Précédente
88.19
Ouverture
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Plus Bas
89.11
Plus Haut
89.87
Volume
43
Changement quotidien
1.22%
Changement Mensuel
1.28%
Changement à 6 Mois
21.01%
Changement Annuel
4.08%
