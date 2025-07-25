CotaçõesSeções
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SLYV para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.11 e o mais alto foi 89.87.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SLYV hoje?

Hoje SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) está avaliado em 89.27. O instrumento é negociado dentro de 89.11 - 89.87, o fechamento de ontem foi 88.19, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLYV em tempo real.

As ações de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I está avaliado em 89.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.08% e USD. Monitore os movimentos de SLYV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SLYV?

Você pode comprar ações de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) pelo preço atual 89.27. Ordens geralmente são executadas perto de 89.27 ou 89.57, enquanto 43 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLYV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SLYV?

Investir em SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I envolve considerar a faixa anual 65.96 - 96.14 e o preço atual 89.27. Muitos comparam 1.28% e 21.01% antes de enviar ordens em 89.27 ou 89.57. Estude as mudanças diárias de preço de SLYV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

O maior preço de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) no último ano foi 96.14. As ações oscilaram bastante dentro de 65.96 - 96.14, e a comparação com 88.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

O menor preço de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) no ano foi 65.96. A comparação com o preço atual 89.27 e 65.96 - 96.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLYV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLYV?

No passado SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 88.19 e 4.08% após os eventos corporativos.

Faixa diária
89.11 89.87
Faixa anual
65.96 96.14
Fechamento anterior
88.19
Open
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Low
89.11
High
89.87
Volume
43
Mudança diária
1.22%
Mudança mensal
1.28%
Mudança de 6 meses
21.01%
Mudança anual
4.08%
