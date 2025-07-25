- 개요
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
SLYV 환율이 오늘 1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 89.11이고 고가는 89.87이었습니다.
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLYV News
자주 묻는 질문
오늘 SLYV 주식의 가격은?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I 주식은 당일 89.27에 가격이 책정되며 89.11 - 89.87 내에서 거래되고 어제의 종가는 88.19 였고 거래 볼륨은 43이었습니다. SLYV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I은 현재 89.27로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 4.08% 및 USD를 지켜 봅니다. SLYV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
SLYV 주식을 매수하는 방법은?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I의 주식을 현재 89.27의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 89.57 근처로 접수되며 43 및 0.18%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 SLYV의 업데이트를 확인해 보세요.
SLYV 주식에 투자하는 방법은?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I에 대한 투자시에는 연간 변동폭 65.96 - 96.14 및 현재 가격 89.27을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.28% 및 21.01%를 비교합니다. SLYV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF 주식 최고가는?
지난해 SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF의 최고가는 96.14였습니다. 65.96 - 96.14 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 88.19와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I의 움직임을 살펴보세요.
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF 최저가는?
연중 SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)의 최저 가격은 65.96였습니다. 현재 89.27 및 65.96 - 96.14와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. SLYV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
SLYV 주식의 분할은 언제였는지?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 88.19 및 4.08%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 88.19
- 시가
- 89.11
- Bid
- 89.27
- Ask
- 89.57
- 저가
- 89.11
- 고가
- 89.87
- 볼륨
- 43
- 일일 변동
- 1.22%
- 월 변동
- 1.28%
- 6개월 변동
- 21.01%
- 년간 변동율
- 4.08%
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 10.7
- 예측값
- -13.1
- 훑어보기
- -8.7
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 예측값
- 훑어보기