SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLYV ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.11 e ad un massimo di 89.87.

Segui le dinamiche di SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SLYV oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I sono prezzate a 89.27. Viene scambiato all'interno di 89.11 - 89.87, la chiusura di ieri è stata 88.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLYV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I pagano dividendi?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I è attualmente valutato a 89.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLYV.

Come acquistare azioni SLYV?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I al prezzo attuale di 89.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.27 o 89.57, mentre 43 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLYV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SLYV?

Investire in SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I implica considerare l'intervallo annuale 65.96 - 96.14 e il prezzo attuale 89.27. Molti confrontano 1.28% e 21.01% prima di effettuare ordini su 89.27 o 89.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLYV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 96.14. All'interno di 65.96 - 96.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 88.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) nel corso dell'anno è stato 65.96. Confrontandolo con gli attuali 89.27 e 65.96 - 96.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLYV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLYV?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 88.19 e 4.08%.

Intervallo Giornaliero
89.11 89.87
Intervallo Annuale
65.96 96.14
Chiusura Precedente
88.19
Apertura
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Minimo
89.11
Massimo
89.87
Volume
43
Variazione giornaliera
1.22%
Variazione Mensile
1.28%
Variazione Semestrale
21.01%
Variazione Annuale
4.08%
