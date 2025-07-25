- Panorámica
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
El tipo de cambio de SLYV de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.11, mientras que el máximo ha alcanzado 89.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SLYV hoy?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) se evalúa hoy en 89.27. El instrumento se negocia dentro de 89.11 - 89.87; el cierre de ayer ha sido 88.19 y el volumen comercial ha alcanzado 43. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLYV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I se evalúa actualmente en 89.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.08% y USD. Monitoree los movimientos de SLYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SLYV?
Puede comprar acciones de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) al precio actual de 89.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.27 o 89.57, mientras que 43 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SLYV?
Invertir en SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I implica tener en cuenta el rango anual 65.96 - 96.14 y el precio actual 89.27. Muchos comparan 1.28% y 21.01% antes de colocar órdenes en 89.27 o 89.57. Estudie los cambios diarios de precios de SLYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?
El precio más alto de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en el último año ha sido 96.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.96 - 96.14, una comparación con 88.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) para el año ha sido 65.96. La comparación con los actuales 89.27 y 65.96 - 96.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLYV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLYV?
En el pasado, SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 88.19 y 4.08% después de las acciones corporativas.
- 88.19
- 89.11
- 89.27
- 89.57
- 89.11
- 89.87
- 43
- 1.22%
- 1.28%
- 21.01%
- 4.08%
