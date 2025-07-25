CotizacionesSecciones
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SLYV de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.11, mientras que el máximo ha alcanzado 89.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SLYV hoy?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) se evalúa hoy en 89.27. El instrumento se negocia dentro de 89.11 - 89.87; el cierre de ayer ha sido 88.19 y el volumen comercial ha alcanzado 43. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLYV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I se evalúa actualmente en 89.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.08% y USD. Monitoree los movimientos de SLYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SLYV?

Puede comprar acciones de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) al precio actual de 89.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.27 o 89.57, mientras que 43 y 0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SLYV?

Invertir en SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I implica tener en cuenta el rango anual 65.96 - 96.14 y el precio actual 89.27. Muchos comparan 1.28% y 21.01% antes de colocar órdenes en 89.27 o 89.57. Estudie los cambios diarios de precios de SLYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en el último año ha sido 96.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.96 - 96.14, una comparación con 88.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) para el año ha sido 65.96. La comparación con los actuales 89.27 y 65.96 - 96.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLYV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLYV?

En el pasado, SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 88.19 y 4.08% después de las acciones corporativas.

Rango diario
89.11 89.87
Rango anual
65.96 96.14
Cierres anteriores
88.19
Open
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Low
89.11
High
89.87
Volumen
43
Cambio diario
1.22%
Cambio mensual
1.28%
Cambio a 6 meses
21.01%
Cambio anual
4.08%
