SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
Курс SLYV за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.11, а максимальная — 89.87.
Следите за динамикой SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLYV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLYV сегодня?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) сегодня оценивается на уровне 89.27. Инструмент торгуется в пределах 89.11 - 89.87, вчерашнее закрытие составило 88.19, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLYV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I?
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I в настоящее время оценивается в 89.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.08% и USD. Отслеживайте движения SLYV на графике в реальном времени.
Как купить акции SLYV?
Вы можете купить акции SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) по текущей цене 89.27. Ордера обычно размещаются около 89.27 или 89.57, тогда как 43 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLYV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLYV?
Инвестирование в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I предполагает учет годового диапазона 65.96 - 96.14 и текущей цены 89.27. Многие сравнивают 1.28% и 21.01% перед размещением ордеров на 89.27 или 89.57. Изучайте ежедневные изменения цены SLYV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) за последний год составила 96.14. Акции заметно колебались в пределах 65.96 - 96.14, сравнение с 88.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) за год составила 65.96. Сравнение с текущими 89.27 и 65.96 - 96.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLYV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLYV?
В прошлом SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.19 и 4.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.19
- Open
- 89.11
- Bid
- 89.27
- Ask
- 89.57
- Low
- 89.11
- High
- 89.87
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 21.01%
- Годовое изменение
- 4.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 10.7
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.