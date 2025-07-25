КотировкиРазделы
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLYV за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.11, а максимальная — 89.87.

Следите за динамикой SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций SLYV сегодня?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) сегодня оценивается на уровне 89.27. Инструмент торгуется в пределах 89.11 - 89.87, вчерашнее закрытие составило 88.19, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLYV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I в настоящее время оценивается в 89.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.08% и USD. Отслеживайте движения SLYV на графике в реальном времени.

Как купить акции SLYV?

Вы можете купить акции SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) по текущей цене 89.27. Ордера обычно размещаются около 89.27 или 89.57, тогда как 43 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLYV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLYV?

Инвестирование в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I предполагает учет годового диапазона 65.96 - 96.14 и текущей цены 89.27. Многие сравнивают 1.28% и 21.01% перед размещением ордеров на 89.27 или 89.57. Изучайте ежедневные изменения цены SLYV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) за последний год составила 96.14. Акции заметно колебались в пределах 65.96 - 96.14, сравнение с 88.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) за год составила 65.96. Сравнение с текущими 89.27 и 65.96 - 96.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLYV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLYV?

В прошлом SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.19 и 4.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.11 89.87
Годовой диапазон
65.96 96.14
Предыдущее закрытие
88.19
Open
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Low
89.11
High
89.87
Объем
43
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
21.01%
Годовое изменение
4.08%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
10.7
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.