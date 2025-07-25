SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
今日SLYV汇率已更改1.22%。当日，交易品种以低点89.11和高点89.87进行交易。
关注SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLYV新闻
常见问题解答
SLYV股票今天的价格是多少？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I股票今天的定价为89.27。它在89.11 - 89.87范围内交易，昨天的收盘价为88.19，交易量达到43。SLYV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I股票是否支付股息？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I目前的价值为89.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.08%和USD。实时查看图表以跟踪SLYV走势。
如何购买SLYV股票？
您可以以89.27的当前价格购买SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I股票。订单通常设置在89.27或89.57附近，而43和0.18%显示市场活动。立即关注SLYV的实时图表更新。
如何投资SLYV股票？
投资SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I需要考虑年度范围65.96 - 96.14和当前价格89.27。许多人在以89.27或89.57下订单之前，会比较1.28%和。实时查看SLYV价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF的最高价格是96.14。在65.96 - 96.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I的绩效。
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF（SLYV）的最低价格为65.96。将其与当前的89.27和65.96 - 96.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLYV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLYV股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.19和4.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.19
- 开盘价
- 89.11
- 卖价
- 89.27
- 买价
- 89.57
- 最低价
- 89.11
- 最高价
- 89.87
- 交易量
- 43
- 日变化
- 1.22%
- 月变化
- 1.28%
- 6个月变化
- 21.01%
- 年变化
- 4.08%
