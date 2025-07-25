KurseKategorien
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I

89.27 USD 1.08 (1.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLYV hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.11 bis zu einem Hoch von 89.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SLYV heute?

Die Aktie von SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) notiert heute bei 89.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von 89.11 - 89.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 88.19 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von SLYV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SLYV Dividenden?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I wird derzeit mit 89.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLYV zu verfolgen.

Wie kaufe ich SLYV-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I (SLYV) zum aktuellen Kurs von 89.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.27 oder 89.57 platziert, während 43 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLYV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SLYV-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I müssen die jährliche Spanne 65.96 - 96.14 und der aktuelle Kurs 89.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 21.01%, bevor sie Orders zu 89.27 oder 89.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLYV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) im vergangenen Jahr lag bei 96.14. Innerhalb von 65.96 - 96.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 88.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) im Laufe des Jahres betrug 65.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.27 und der Spanne 65.96 - 96.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLYV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SLYV statt?

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 88.19 und 4.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
89.11 89.87
Jahresspanne
65.96 96.14
Vorheriger Schlusskurs
88.19
Eröffnung
89.11
Bid
89.27
Ask
89.57
Tief
89.11
Hoch
89.87
Volumen
43
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
1.28%
6-Monatsänderung
21.01%
Jahresänderung
4.08%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh