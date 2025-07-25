- 概要
SLYV: SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value I
SLYVの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり89.11の安値と89.87の高値で取引されました。
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SLYV株の現在の価格は？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iの株価は本日89.27です。89.11 - 89.87内で取引され、前日の終値は88.19、取引量は43に達しました。SLYVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iの株は配当を出しますか？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iの現在の価格は89.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.08%やUSDにも注目します。SLYVの動きはライブチャートで確認できます。
SLYV株を買う方法は？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iの株は現在89.27で購入可能です。注文は通常89.27または89.57付近で行われ、43や0.18%が市場の動きを示します。SLYVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SLYV株に投資する方法は？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iへの投資では、年間の値幅65.96 - 96.14と現在の89.27を考慮します。注文は多くの場合89.27や89.57で行われる前に、1.28%や21.01%と比較されます。SLYVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETFの株の最高値は？
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETFの過去1年の最高値は96.14でした。65.96 - 96.14内で株価は大きく変動し、88.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETFの株の最低値は？
SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF(SLYV)の年間最安値は65.96でした。現在の89.27や65.96 - 96.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLYVの動きはライブチャートで確認できます。
SLYVの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (based on S&P SmallCap Value Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、88.19、4.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 88.19
- 始値
- 89.11
- 買値
- 89.27
- 買値
- 89.57
- 安値
- 89.11
- 高値
- 89.87
- 出来高
- 43
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 1.28%
- 6ヶ月の変化
- 21.01%
- 1年の変化
- 4.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前