Dövizler / SLYG
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr
95.09 USD 0.09 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLYG fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.95 ve Yüksek fiyatı olarak 96.21 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SLYG haberleri
Günlük aralık
94.95 96.21
Yıllık aralık
71.62 101.61
- Önceki kapanış
- 95.18
- Açılış
- 95.78
- Satış
- 95.09
- Alış
- 95.39
- Düşük
- 94.95
- Yüksek
- 96.21
- Hacim
- 296
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 2.61%
- 6 aylık değişim
- 15.20%
- Yıllık değişim
- 2.72%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.652 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -0.6%
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%