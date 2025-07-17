FiyatlarBölümler
Dövizler / SLYG
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr

95.09 USD 0.09 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLYG fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.95 ve Yüksek fiyatı olarak 96.21 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
94.95 96.21
Yıllık aralık
71.62 101.61
Önceki kapanış
95.18
Açılış
95.78
Satış
95.09
Alış
95.39
Düşük
94.95
Yüksek
96.21
Hacim
296
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
2.61%
6 aylık değişim
15.20%
Yıllık değişim
2.72%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%