SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr

94.96 USD 1.10 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLYG hat sich für heute um -1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.86 bis zu einem Hoch von 96.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
94.86 96.01
Jahresspanne
71.62 101.61
Vorheriger Schlusskurs
96.06
Eröffnung
95.89
Bid
94.96
Ask
95.26
Tief
94.86
Hoch
96.01
Volumen
166
Tagesänderung
-1.15%
Monatsänderung
2.47%
6-Monatsänderung
15.05%
Jahresänderung
2.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K