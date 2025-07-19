Währungen / SLYG
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr
94.96 USD 1.10 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLYG hat sich für heute um -1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.86 bis zu einem Hoch von 96.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
94.86 96.01
Jahresspanne
71.62 101.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 96.06
- Eröffnung
- 95.89
- Bid
- 94.96
- Ask
- 95.26
- Tief
- 94.86
- Hoch
- 96.01
- Volumen
- 166
- Tagesänderung
- -1.15%
- Monatsänderung
- 2.47%
- 6-Monatsänderung
- 15.05%
- Jahresänderung
- 2.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K