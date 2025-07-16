Валюты / SLYG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr
93.81 USD 0.11 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLYG за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.12, а максимальная — 93.92.
Следите за динамикой SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SLYG
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Berenberg initiates Shelly Group stock with Buy rating on smart home growth
- SLYG ETF: Skewed Towards Tariff Trouble
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Shelly Group H1 2025 slides: Revenue exceeds targets amid SaaS transformation
- Earnings call transcript: Shelly Group reports strong Q2 2025 growth, plans expansion
- Shelly Group affirms guidance after solid growth in H1 revenues, earnings
- Should SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Asset Allocation Committee Outlook Q3 2025
- XSMO: Outstanding GARP Stats For This Small-Cap Momentum ETF (NYSEARCA:XSMO)
Дневной диапазон
93.12 93.92
Годовой диапазон
71.62 101.61
- Предыдущее закрытие
- 93.92
- Open
- 93.91
- Bid
- 93.81
- Ask
- 94.11
- Low
- 93.12
- High
- 93.92
- Объем
- 274
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 13.65%
- Годовое изменение
- 1.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.