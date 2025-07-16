КотировкиРазделы
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr

93.81 USD 0.11 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLYG за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.12, а максимальная — 93.92.

Следите за динамикой SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
93.12 93.92
Годовой диапазон
71.62 101.61
Предыдущее закрытие
93.92
Open
93.91
Bid
93.81
Ask
94.11
Low
93.12
High
93.92
Объем
274
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
13.65%
Годовое изменение
1.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.