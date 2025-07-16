货币 / SLYG
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr
93.72 USD 0.09 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLYG汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点93.29和高点95.67进行交易。
关注SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLYG新闻
日范围
93.29 95.67
年范围
71.62 101.61
- 前一天收盘价
- 93.81
- 开盘价
- 94.57
- 卖价
- 93.72
- 买价
- 94.02
- 最低价
- 93.29
- 最高价
- 95.67
- 交易量
- 303
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 13.54%
- 年变化
- 1.24%
