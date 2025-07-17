Devises / SLYG
SLYG: SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr
94.86 USD 1.20 (1.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLYG a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.86 et à un maximum de 96.01.
Suivez la dynamique SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (based on S&P SmallCap 600 Gr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
94.86 96.01
Range Annuel
71.62 101.61
- Clôture Précédente
- 96.06
- Ouverture
- 95.89
- Bid
- 94.86
- Ask
- 95.16
- Plus Bas
- 94.86
- Plus Haut
- 96.01
- Volume
- 229
- Changement quotidien
- -1.25%
- Changement Mensuel
- 2.36%
- Changement à 6 Mois
- 14.93%
- Changement Annuel
- 2.47%
20 septembre, samedi