Dövizler / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc

1.08 USD 0.22 (25.58%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLNH fiyatı bugün 25.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.87 ve Yüksek fiyatı olarak 1.09 aralığında işlem gördü.

Soluna Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.87 1.09
Yıllık aralık
0.36 4.79
Önceki kapanış
0.86
Açılış
0.87
Satış
1.08
Alış
1.38
Düşük
0.87
Yüksek
1.09
Hacim
6.395 K
Günlük değişim
25.58%
Aylık değişim
125.00%
6 aylık değişim
58.82%
Yıllık değişim
-64.94%
21 Eylül, Pazar