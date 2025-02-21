KurseKategorien
SLNH: Soluna Holdings Inc

1.04 USD 0.18 (20.93%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLNH hat sich für heute um 20.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 1.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Soluna Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.87 1.06
Jahresspanne
0.36 4.79
Vorheriger Schlusskurs
0.86
Eröffnung
0.87
Bid
1.04
Ask
1.34
Tief
0.87
Hoch
1.06
Volumen
4.672 K
Tagesänderung
20.93%
Monatsänderung
116.67%
6-Monatsänderung
52.94%
Jahresänderung
-66.23%
