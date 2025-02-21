Währungen / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
1.04 USD 0.18 (20.93%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLNH hat sich für heute um 20.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.87 bis zu einem Hoch von 1.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Soluna Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLNH News
- Galaxy Digital-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 33,17 USD
- 100-Millionen-Dollar-Kreditfazilität beflügelt Soluna-Aktie
- Soluna stock surges after securing $100 million credit facility
- Soluna begins construction on Project Kati 1, surpasses 1 GW milestone
- Soluna reaches 1 GW milestone with two new Texas clean computing sites
- H.C. Wainwright reiterates Neutral rating on Soluna stock amid growth
- Soluna Holdings shareholders approve reverse stock split and board elections
- Soluna Revenue Falls 36 Percent
- Soluna stock initiated with Neutral rating at H.C. Wainwright
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Soluna stock plunges after pricing $5 million public offering
- Soluna reports 80% revenue growth, expands renewable computing projects
- Soluna expands Dorothy 2 project, grows power pipeline to 2.8 GW
- Soluna expands partnership with Compass Mining for 13 MW capacity
- Soluna expands hosting agreement with Blockware by 3 MW in Texas
- Soluna Holdings director Phelan sells $39,180 in preferred stock
- Soluna Holdings chief accounting officer sells $9,240 in stock
- Soluna secures $20M from Spring Lane for Project Kati data center
- Soluna Holdings launches phase 1 of Project Dorothy 2
- Soluna to Launch First Solar-Powered Data Center With 75 MW Project
- Soluna Reports Q1’25 Results
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Volatility Doesn't Equal ...Financial Loss Unless You Sell,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brady (NYSE:BRC)
Tagesspanne
0.87 1.06
Jahresspanne
0.36 4.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.86
- Eröffnung
- 0.87
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Tief
- 0.87
- Hoch
- 1.06
- Volumen
- 4.672 K
- Tagesänderung
- 20.93%
- Monatsänderung
- 116.67%
- 6-Monatsänderung
- 52.94%
- Jahresänderung
- -66.23%
