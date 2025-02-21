通貨 / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
0.86 USD 0.13 (13.13%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLNHの今日の為替レートは、-13.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.82の安値と1.03の高値で取引されました。
Soluna Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNH News
- Soluna社、1億ドルの信用枠を確保し株価急騰
- Soluna stock surges after securing $100 million credit facility
- Soluna begins construction on Project Kati 1, surpasses 1 GW milestone
- Soluna reaches 1 GW milestone with two new Texas clean computing sites
- H.C. Wainwright reiterates Neutral rating on Soluna stock amid growth
- Soluna Holdings shareholders approve reverse stock split and board elections
- Soluna Revenue Falls 36 Percent
- Soluna stock initiated with Neutral rating at H.C. Wainwright
Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Soluna stock plunges after pricing $5 million public offering
- Soluna reports 80% revenue growth, expands renewable computing projects
- Soluna expands Dorothy 2 project, grows power pipeline to 2.8 GW
- Soluna expands partnership with Compass Mining for 13 MW capacity
- Soluna expands hosting agreement with Blockware by 3 MW in Texas
- Soluna Holdings director Phelan sells $39,180 in preferred stock
- Soluna Holdings chief accounting officer sells $9,240 in stock
- Soluna secures $20M from Spring Lane for Project Kati data center
- Soluna Holdings launches phase 1 of Project Dorothy 2
- Soluna to Launch First Solar-Powered Data Center With 75 MW Project
- Soluna Reports Q1’25 Results
Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
US Stocks Likely To Open Mixed: 'Volatility Doesn't Equal ...Financial Loss Unless You Sell,' Says Expert
1日のレンジ
0.82 1.03
1年のレンジ
0.36 4.79
- 以前の終値
- 0.99
- 始値
- 1.03
- 買値
- 0.86
- 買値
- 1.16
- 安値
- 0.82
- 高値
- 1.03
- 出来高
- 5.442 K
- 1日の変化
- -13.13%
- 1ヶ月の変化
- 79.17%
- 6ヶ月の変化
- 26.47%
- 1年の変化
- -72.08%
