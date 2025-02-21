Валюты / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
0.98 USD 0.05 (5.38%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLNH за сегодня изменился на 5.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91, а максимальная — 1.16.
Следите за динамикой Soluna Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLNH
- Soluna stock surges after securing $100 million credit facility
- Soluna begins construction on Project Kati 1, surpasses 1 GW milestone
- Soluna reaches 1 GW milestone with two new Texas clean computing sites
- H.C. Wainwright reiterates Neutral rating on Soluna stock amid growth
- Soluna Holdings shareholders approve reverse stock split and board elections
- Soluna Revenue Falls 36 Percent
- Soluna stock initiated with Neutral rating at H.C. Wainwright
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Soluna stock plunges after pricing $5 million public offering
- Soluna reports 80% revenue growth, expands renewable computing projects
- Soluna expands Dorothy 2 project, grows power pipeline to 2.8 GW
- Soluna expands partnership with Compass Mining for 13 MW capacity
- Soluna expands hosting agreement with Blockware by 3 MW in Texas
- Soluna Holdings director Phelan sells $39,180 in preferred stock
- Soluna Holdings chief accounting officer sells $9,240 in stock
- Soluna secures $20M from Spring Lane for Project Kati data center
- Soluna Holdings launches phase 1 of Project Dorothy 2
- Soluna to Launch First Solar-Powered Data Center With 75 MW Project
- Soluna Reports Q1’25 Results
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- US Stocks Likely To Open Mixed: 'Volatility Doesn't Equal ...Financial Loss Unless You Sell,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Brady (NYSE:BRC)
Дневной диапазон
0.91 1.16
Годовой диапазон
0.36 4.79
- Предыдущее закрытие
- 0.93
- Open
- 0.98
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Low
- 0.91
- High
- 1.16
- Объем
- 24.314 K
- Дневное изменение
- 5.38%
- Месячное изменение
- 104.17%
- 6-месячное изменение
- 44.12%
- Годовое изменение
- -68.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.