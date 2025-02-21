Valute / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
1.08 USD 0.22 (25.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLNH ha avuto una variazione del 25.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 1.09.
Segui le dinamiche di Soluna Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.87 1.09
Intervallo Annuale
0.36 4.79
- Chiusura Precedente
- 0.86
- Apertura
- 0.87
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 1.09
- Volume
- 6.395 K
- Variazione giornaliera
- 25.58%
- Variazione Mensile
- 125.00%
- Variazione Semestrale
- 58.82%
- Variazione Annuale
- -64.94%
21 settembre, domenica