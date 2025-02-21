QuotazioniSezioni
SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc

1.08 USD 0.22 (25.58%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLNH ha avuto una variazione del 25.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 1.09.

Segui le dinamiche di Soluna Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.87 1.09
Intervallo Annuale
0.36 4.79
Chiusura Precedente
0.86
Apertura
0.87
Bid
1.08
Ask
1.38
Minimo
0.87
Massimo
1.09
Volume
6.395 K
Variazione giornaliera
25.58%
Variazione Mensile
125.00%
Variazione Semestrale
58.82%
Variazione Annuale
-64.94%
21 settembre, domenica