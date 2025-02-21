货币 / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
0.99 USD 0.01 (1.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLNH汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点0.87和高点1.08进行交易。
关注Soluna Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLNH新闻
日范围
0.87 1.08
年范围
0.36 4.79
- 前一天收盘价
- 0.98
- 开盘价
- 0.94
- 卖价
- 0.99
- 买价
- 1.29
- 最低价
- 0.87
- 最高价
- 1.08
- 交易量
- 9.642 K
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 106.25%
- 6个月变化
- 45.59%
- 年变化
- -67.86%
