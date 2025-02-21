Moedas / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
0.86 USD 0.13 (13.13%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLNH para hoje mudou para -13.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.82 e o mais alto foi 1.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Soluna Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.82 1.03
Faixa anual
0.36 4.79
- Fechamento anterior
- 0.99
- Open
- 1.03
- Bid
- 0.86
- Ask
- 1.16
- Low
- 0.82
- High
- 1.03
- Volume
- 5.442 K
- Mudança diária
- -13.13%
- Mudança mensal
- 79.17%
- Mudança de 6 meses
- 26.47%
- Mudança anual
- -72.08%
