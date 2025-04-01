Divisas / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
0.99 USD 0.01 (1.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLNH de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.87, mientras que el máximo ha alcanzado 1.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Soluna Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
Rango diario
0.87 1.08
Rango anual
0.36 4.79
- Cierres anteriores
- 0.98
- Open
- 0.94
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.87
- High
- 1.08
- Volumen
- 9.943 K
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- 106.25%
- Cambio a 6 meses
- 45.59%
- Cambio anual
- -67.86%
