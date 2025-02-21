통화 / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc
1.08 USD 0.22 (25.58%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLNH 환율이 오늘 25.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 1.09이었습니다.
Soluna Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLNH News
- 솔루나, 1억 달러 신용 공여 확보 후 주가 급등
- Soluna stock surges after securing $100 million credit facility
- Soluna begins construction on Project Kati 1, surpasses 1 GW milestone
- Soluna reaches 1 GW milestone with two new Texas clean computing sites
- H.C. Wainwright reiterates Neutral rating on Soluna stock amid growth
- Soluna Holdings shareholders approve reverse stock split and board elections
- Soluna Revenue Falls 36 Percent
- Soluna stock initiated with Neutral rating at H.C. Wainwright
- Soluna stock plunges after pricing $5 million public offering
- Soluna reports 80% revenue growth, expands renewable computing projects
- Soluna expands Dorothy 2 project, grows power pipeline to 2.8 GW
- Soluna expands partnership with Compass Mining for 13 MW capacity
- Soluna expands hosting agreement with Blockware by 3 MW in Texas
- Soluna Holdings director Phelan sells $39,180 in preferred stock
- Soluna Holdings chief accounting officer sells $9,240 in stock
- Soluna secures $20M from Spring Lane for Project Kati data center
- Soluna Holdings launches phase 1 of Project Dorothy 2
- Soluna to Launch First Solar-Powered Data Center With 75 MW Project
- Soluna Reports Q1’25 Results
일일 변동 비율
0.87 1.09
년간 변동
0.36 4.79
- 이전 종가
- 0.86
- 시가
- 0.87
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- 저가
- 0.87
- 고가
- 1.09
- 볼륨
- 6.395 K
- 일일 변동
- 25.58%
- 월 변동
- 125.00%
- 6개월 변동
- 58.82%
- 년간 변동율
- -64.94%
20 9월, 토요일