통화 / SLNH
SLNH: Soluna Holdings Inc

1.08 USD 0.22 (25.58%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SLNH 환율이 오늘 25.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.87이고 고가는 1.09이었습니다.

Soluna Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
0.87 1.09
년간 변동
0.36 4.79
이전 종가
0.86
시가
0.87
Bid
1.08
Ask
1.38
저가
0.87
고가
1.09
볼륨
6.395 K
일일 변동
25.58%
월 변동
125.00%
6개월 변동
58.82%
년간 변동율
-64.94%
20 9월, 토요일