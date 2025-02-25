Dövizler / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLDPW fiyatı bugün 6.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4164 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4502 aralığında işlem gördü.
Solid Power Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.4164 0.4502
Yıllık aralık
0.0768 1.0700
- Önceki kapanış
- 0.4140
- Açılış
- 0.4199
- Satış
- 0.4410
- Alış
- 0.4440
- Düşük
- 0.4164
- Yüksek
- 0.4502
- Hacim
- 157
- Günlük değişim
- 6.52%
- Aylık değişim
- -15.19%
- 6 aylık değişim
- 145.27%
- Yıllık değişim
- 336.20%
21 Eylül, Pazar