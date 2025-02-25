FiyatlarBölümler
Dövizler / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant

0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLDPW fiyatı bugün 6.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4164 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4502 aralığında işlem gördü.

Solid Power Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.4164 0.4502
Yıllık aralık
0.0768 1.0700
Önceki kapanış
0.4140
Açılış
0.4199
Satış
0.4410
Alış
0.4440
Düşük
0.4164
Yüksek
0.4502
Hacim
157
Günlük değişim
6.52%
Aylık değişim
-15.19%
6 aylık değişim
145.27%
Yıllık değişim
336.20%
