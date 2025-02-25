Moedas / SLDPW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4234 USD 0.0106 (2.57%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLDPW para hoje mudou para 2.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4051 e o mais alto foi 0.4375.
Veja a dinâmica do par de moedas Solid Power Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLDPW Notícias
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 12 Undercovered Stocks: Power Solutions, Porsche, B2Gold And More
- Solid Power: The Affordable Disruptor (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: The Narrative No Longer Holds (Rating Downgrade) (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: Here's What To Do Now If You Missed Selling Earlier (SLDP)
- Solid Power: We See 50% Downside (NASDAQ:SLDP)
Faixa diária
0.4051 0.4375
Faixa anual
0.0768 1.0700
- Fechamento anterior
- 0.4128
- Open
- 0.4200
- Bid
- 0.4234
- Ask
- 0.4264
- Low
- 0.4051
- High
- 0.4375
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 2.57%
- Mudança mensal
- -18.58%
- Mudança de 6 meses
- 135.48%
- Mudança anual
- 318.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh