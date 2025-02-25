通貨 / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4140 USD 0.0012 (0.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLDPWの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4051の安値と0.4375の高値で取引されました。
Solid Power Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.4051 0.4375
1年のレンジ
0.0768 1.0700
- 以前の終値
- 0.4128
- 始値
- 0.4200
- 買値
- 0.4140
- 買値
- 0.4170
- 安値
- 0.4051
- 高値
- 0.4375
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- -20.38%
- 6ヶ月の変化
- 130.26%
- 1年の変化
- 309.50%
