통화 / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLDPW 환율이 오늘 6.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.4164이고 고가는 0.4502이었습니다.
Solid Power Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 12 Undercovered Stocks: Power Solutions, Porsche, B2Gold And More
- Solid Power: The Affordable Disruptor (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: The Narrative No Longer Holds (Rating Downgrade) (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: Here's What To Do Now If You Missed Selling Earlier (SLDP)
- Solid Power: We See 50% Downside (NASDAQ:SLDP)
일일 변동 비율
0.4164 0.4502
년간 변동
0.0768 1.0700
- 이전 종가
- 0.4140
- 시가
- 0.4199
- Bid
- 0.4410
- Ask
- 0.4440
- 저가
- 0.4164
- 고가
- 0.4502
- 볼륨
- 157
- 일일 변동
- 6.52%
- 월 변동
- -15.19%
- 6개월 변동
- 145.27%
- 년간 변동율
- 336.20%
20 9월, 토요일