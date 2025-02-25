Devises / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLDPW a changé de 6.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4164 et à un maximum de 0.4502.
Suivez la dynamique Solid Power Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SLDPW Nouvelles
Range quotidien
0.4164 0.4502
Range Annuel
0.0768 1.0700
- Clôture Précédente
- 0.4140
- Ouverture
- 0.4199
- Bid
- 0.4410
- Ask
- 0.4440
- Plus Bas
- 0.4164
- Plus Haut
- 0.4502
- Volume
- 157
- Changement quotidien
- 6.52%
- Changement Mensuel
- -15.19%
- Changement à 6 Mois
- 145.27%
- Changement Annuel
- 336.20%
