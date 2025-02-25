CotationsSections
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant

0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLDPW a changé de 6.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4164 et à un maximum de 0.4502.

Suivez la dynamique Solid Power Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4164 0.4502
Range Annuel
0.0768 1.0700
Clôture Précédente
0.4140
Ouverture
0.4199
Bid
0.4410
Ask
0.4440
Plus Bas
0.4164
Plus Haut
0.4502
Volume
157
Changement quotidien
6.52%
Changement Mensuel
-15.19%
Changement à 6 Mois
145.27%
Changement Annuel
336.20%
