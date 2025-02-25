КотировкиРазделы
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant

0.4401 USD 0.0321 (6.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLDPW за сегодня изменился на -6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4299, а максимальная — 0.4901.

Следите за динамикой Solid Power Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.4299 0.4901
Годовой диапазон
0.0768 1.0700
Предыдущее закрытие
0.4722
Open
0.4773
Bid
0.4401
Ask
0.4431
Low
0.4299
High
0.4901
Объем
36
Дневное изменение
-6.80%
Месячное изменение
-15.37%
6-месячное изменение
144.77%
Годовое изменение
335.31%
