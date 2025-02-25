Валюты / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4401 USD 0.0321 (6.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLDPW за сегодня изменился на -6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4299, а максимальная — 0.4901.
Следите за динамикой Solid Power Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.4299 0.4901
Годовой диапазон
0.0768 1.0700
- Предыдущее закрытие
- 0.4722
- Open
- 0.4773
- Bid
- 0.4401
- Ask
- 0.4431
- Low
- 0.4299
- High
- 0.4901
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -6.80%
- Месячное изменение
- -15.37%
- 6-месячное изменение
- 144.77%
- Годовое изменение
- 335.31%
