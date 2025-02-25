货币 / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4128 USD 0.0273 (6.20%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLDPW汇率已更改-6.20%。当日，交易品种以低点0.4100和高点0.4725进行交易。
关注Solid Power Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLDPW新闻
日范围
0.4100 0.4725
年范围
0.0768 1.0700
- 前一天收盘价
- 0.4401
- 开盘价
- 0.4301
- 卖价
- 0.4128
- 买价
- 0.4158
- 最低价
- 0.4100
- 最高价
- 0.4725
- 交易量
- 92
- 日变化
- -6.20%
- 月变化
- -20.62%
- 6个月变化
- 129.59%
- 年变化
- 308.31%
