SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4128 USD 0.0273 (6.20%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLDPW de hoy ha cambiado un -6.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4100, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4725.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solid Power Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SLDPW News
Rango diario
0.4100 0.4725
Rango anual
0.0768 1.0700
- Cierres anteriores
- 0.4401
- Open
- 0.4301
- Bid
- 0.4128
- Ask
- 0.4158
- Low
- 0.4100
- High
- 0.4725
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- -6.20%
- Cambio mensual
- -20.62%
- Cambio a 6 meses
- 129.59%
- Cambio anual
- 308.31%
