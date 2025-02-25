QuotazioniSezioni
Valute / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant

0.4410 USD 0.0270 (6.52%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLDPW ha avuto una variazione del 6.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4164 e ad un massimo di 0.4502.

Segui le dinamiche di Solid Power Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
0.4164 0.4502
Intervallo Annuale
0.0768 1.0700
Chiusura Precedente
0.4140
Apertura
0.4199
Bid
0.4410
Ask
0.4440
Minimo
0.4164
Massimo
0.4502
Volume
157
Variazione giornaliera
6.52%
Variazione Mensile
-15.19%
Variazione Semestrale
145.27%
Variazione Annuale
336.20%
