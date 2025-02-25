Währungen / SLDPW
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant
0.4200 USD 0.0060 (1.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLDPW hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4164 bis zu einem Hoch von 0.4502 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solid Power Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.4164 0.4502
Jahresspanne
0.0768 1.0700
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4140
- Eröffnung
- 0.4199
- Bid
- 0.4200
- Ask
- 0.4230
- Tief
- 0.4164
- Hoch
- 0.4502
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- -19.23%
- 6-Monatsänderung
- 133.59%
- Jahresänderung
- 315.43%
