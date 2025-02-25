KurseKategorien
SLDPW: Solid Power Inc - Warrant

0.4200 USD 0.0060 (1.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLDPW hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4164 bis zu einem Hoch von 0.4502 gehandelt.

Verfolgen Sie die Solid Power Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.4164 0.4502
Jahresspanne
0.0768 1.0700
Vorheriger Schlusskurs
0.4140
Eröffnung
0.4199
Bid
0.4200
Ask
0.4230
Tief
0.4164
Hoch
0.4502
Volumen
26
Tagesänderung
1.45%
Monatsänderung
-19.23%
6-Monatsänderung
133.59%
Jahresänderung
315.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K