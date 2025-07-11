Dövizler / SKX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SKX fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.13 ve Yüksek fiyatı olarak 63.36 aralığında işlem gördü.
Skechers U.S.A. Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
SKX haberleri
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- Nike shares lifted to Buy as TD Cowen highlights cyclical recovery
- Top TD Cowen Analyst Upgrades Nike Stock (NKE) to Buy, Says ‘Margin Recovery Is Underappreciated’ - TipRanks.com
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- UBS upgrades Puma stock rating to Neutral from Sell on Artemis stake news
- NIKE's Premium P/E & Fresh Rally: Time to Accumulate or Stay Cautious?
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- Skechers stock rating downgraded to Hold by Argus after 3G Capital deal
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- NIKE vs. Skechers: Which Player is Ahead in the Global Footwear Race?
- Is Skechers (SKX) a Great Value Stock Right Now?
- UBS reiterates Neutral rating on Skechers stock amid pending acquisition
- Skechers (SKX) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- Skechers earnings missed, revenue topped estimates
- Skechers (SKX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Skechers accused of stealing design behind its bestselling shoe line
- Crocs: Game On! - Tariff Headwinds To Fade (NASDAQ:CROX)
- Western brands still carry cachet in China’s lower-tier cities. So that’s where they’re going now.
- Skechers Sprints Past Bid – Strong Sell (NYSE:SKX)
Günlük aralık
63.13 63.36
Yıllık aralık
44.51 78.85
- Önceki kapanış
- 63.20
- Açılış
- 63.25
- Satış
- 63.15
- Alış
- 63.45
- Düşük
- 63.13
- Yüksek
- 63.36
- Hacim
- 15.290 K
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 0.24%
- 6 aylık değişim
- 10.61%
- Yıllık değişim
- -5.44%
21 Eylül, Pazar