FiyatlarBölümler
Dövizler / SKX
Geri dön - Hisse senetleri

SKX: Skechers U.S.A. Inc

63.15 USD 0.05 (0.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKX fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.13 ve Yüksek fiyatı olarak 63.36 aralığında işlem gördü.

Skechers U.S.A. Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKX haberleri

Günlük aralık
63.13 63.36
Yıllık aralık
44.51 78.85
Önceki kapanış
63.20
Açılış
63.25
Satış
63.15
Alış
63.45
Düşük
63.13
Yüksek
63.36
Hacim
15.290 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
0.24%
6 aylık değişim
10.61%
Yıllık değişim
-5.44%
21 Eylül, Pazar