SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKX за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.13, а максимальная — 63.36.
Следите за динамикой Skechers U.S.A. Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.13 63.36
Годовой диапазон
44.51 78.85
- Предыдущее закрытие
- 63.20
- Open
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- Low
- 63.13
- High
- 63.36
- Объем
- 15.290 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- 10.61%
- Годовое изменение
- -5.44%
