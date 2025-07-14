Devises / SKX
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SKX a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.13 et à un maximum de 63.36.
Suivez la dynamique Skechers U.S.A. Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SKX Nouvelles
Range quotidien
63.13 63.36
Range Annuel
44.51 78.85
- Clôture Précédente
- 63.20
- Ouverture
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- Plus Bas
- 63.13
- Plus Haut
- 63.36
- Volume
- 15.290 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 0.24%
- Changement à 6 Mois
- 10.61%
- Changement Annuel
- -5.44%
20 septembre, samedi