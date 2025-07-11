Moedas / SKX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKX para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.13 e o mais alto foi 63.36.
Veja a dinâmica do par de moedas Skechers U.S.A. Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
SKX Notícias
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- Nike shares lifted to Buy as TD Cowen highlights cyclical recovery
- Top TD Cowen Analyst Upgrades Nike Stock (NKE) to Buy, Says ‘Margin Recovery Is Underappreciated’ - TipRanks.com
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- UBS upgrades Puma stock rating to Neutral from Sell on Artemis stake news
- NIKE's Premium P/E & Fresh Rally: Time to Accumulate or Stay Cautious?
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- Skechers stock rating downgraded to Hold by Argus after 3G Capital deal
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- NIKE vs. Skechers: Which Player is Ahead in the Global Footwear Race?
- Is Skechers (SKX) a Great Value Stock Right Now?
- UBS reiterates Neutral rating on Skechers stock amid pending acquisition
- Skechers (SKX) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- Skechers earnings missed, revenue topped estimates
- Skechers (SKX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Skechers accused of stealing design behind its bestselling shoe line
- Crocs: Game On! - Tariff Headwinds To Fade (NASDAQ:CROX)
- Western brands still carry cachet in China’s lower-tier cities. So that’s where they’re going now.
- Skechers Sprints Past Bid – Strong Sell (NYSE:SKX)
Faixa diária
63.13 63.36
Faixa anual
44.51 78.85
- Fechamento anterior
- 63.20
- Open
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- Low
- 63.13
- High
- 63.36
- Volume
- 15.290 K
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.24%
- Mudança de 6 meses
- 10.61%
- Mudança anual
- -5.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh