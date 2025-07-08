货币 / SKX
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKX汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点63.13和高点63.36进行交易。
关注Skechers U.S.A. Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
63.13 63.36
年范围
44.51 78.85
- 前一天收盘价
- 63.20
- 开盘价
- 63.25
- 卖价
- 63.15
- 买价
- 63.45
- 最低价
- 63.13
- 最高价
- 63.36
- 交易量
- 15.290 K
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- 10.61%
- 年变化
- -5.44%
