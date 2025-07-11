통화 / SKX
SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SKX 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.13이고 고가는 63.36이었습니다.
Skechers U.S.A. Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SKX News
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- Nike shares lifted to Buy as TD Cowen highlights cyclical recovery
- Top TD Cowen Analyst Upgrades Nike Stock (NKE) to Buy, Says ‘Margin Recovery Is Underappreciated’ - TipRanks.com
- Foot Locker becomes wholly owned subsidiary of Dick’s Sporting Goods
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- TechnipFMC stock rises on S&P MidCap 400 addition
- UBS upgrades Puma stock rating to Neutral from Sell on Artemis stake news
- NIKE's Premium P/E & Fresh Rally: Time to Accumulate or Stay Cautious?
- Best Value Stocks to Buy for August 27th
- Skechers stock rating downgraded to Hold by Argus after 3G Capital deal
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- NIKE vs. Skechers: Which Player is Ahead in the Global Footwear Race?
- Is Skechers (SKX) a Great Value Stock Right Now?
- UBS reiterates Neutral rating on Skechers stock amid pending acquisition
- Skechers (SKX) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
- Skechers earnings missed, revenue topped estimates
- Skechers (SKX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Skechers accused of stealing design behind its bestselling shoe line
- Crocs: Game On! - Tariff Headwinds To Fade (NASDAQ:CROX)
- Western brands still carry cachet in China’s lower-tier cities. So that’s where they’re going now.
- Skechers Sprints Past Bid – Strong Sell (NYSE:SKX)
일일 변동 비율
63.13 63.36
년간 변동
44.51 78.85
- 이전 종가
- 63.20
- 시가
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- 저가
- 63.13
- 고가
- 63.36
- 볼륨
- 15.290 K
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 0.24%
- 6개월 변동
- 10.61%
- 년간 변동율
- -5.44%
