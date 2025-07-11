QuotazioniSezioni
SKX: Skechers U.S.A. Inc

63.15 USD 0.05 (0.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SKX ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.13 e ad un massimo di 63.36.

Segui le dinamiche di Skechers U.S.A. Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
63.13 63.36
Intervallo Annuale
44.51 78.85
Chiusura Precedente
63.20
Apertura
63.25
Bid
63.15
Ask
63.45
Minimo
63.13
Massimo
63.36
Volume
15.290 K
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
0.24%
Variazione Semestrale
10.61%
Variazione Annuale
-5.44%
20 settembre, sabato