SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKX hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.13 bis zu einem Hoch von 63.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skechers U.S.A. Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SKX News
Tagesspanne
63.13 63.36
Jahresspanne
44.51 78.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.20
- Eröffnung
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- Tief
- 63.13
- Hoch
- 63.36
- Volumen
- 15.290 K
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 10.61%
- Jahresänderung
- -5.44%
