SKX: Skechers U.S.A. Inc
63.15 USD 0.05 (0.08%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SKX de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.13, mientras que el máximo ha alcanzado 63.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Skechers U.S.A. Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
63.13 63.36
Rango anual
44.51 78.85
- Cierres anteriores
- 63.20
- Open
- 63.25
- Bid
- 63.15
- Ask
- 63.45
- Low
- 63.13
- High
- 63.36
- Volumen
- 15.290 K
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 0.24%
- Cambio a 6 meses
- 10.61%
- Cambio anual
- -5.44%
